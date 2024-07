Via libera Commissione alla quinta rata del Pnrr

La Commissione Ua dà valutazione preliminare positiva al pagamento della quinta rata del Pnrr dell'Italia. La richiesta a dicembre era su 52 traguardi-obiettivi per 10,6 miliardi (al netto del prefinanziamento per 1,6 miliardi). L'importo della rata è salito a 11,1 miliardi (3,2 sovvenzioni e 7,9 prestiti) per 54 traguardi-obiettivi con l'anticipo, da quanto si apprende, di due obiettivi della sesta rata. L'esecutivo Ue ha affermato di non poter valutare il raggiungimento di un obiettivo da 110 milioni per motivi metodologici. I pagamenti approvati nel Pnrr italiano salgono ora a 113,5 miliardi su 194,4 miliardi.



