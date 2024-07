"Non è il momento di imporre nuove tasse sulle emissioni a carico delle aziende italiane ed europee, il voto dell'Italia, e per fortuna c'è l'unanimità, sarà contrario a qualsiasi nuovo intervento che preveda una tassa sulle emissioni".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel suo intervento all'assemblea di Assarmatori, sottolineando che "la revisione degli Ets non è una opzione ma un dovere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA