Orban a Kiev, nella prima visita in Ucraina 'parlerà di pace'

Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione europea, è arrivato a Kiev per la sua prima visita in Ucraina dall'invasione russa del 2022. Lo annuncia il governo ungherese.

Orban, spiega Budapest, "è arrivato a Kiev per dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, malgrado le tensioni anche all'interno dell'Ue per la sua opposizione agli aiuti all'Ucraina, all'in'ingresso di Kiev nell'Ue e per la sua presunta vicinanza politica a Vladimir Putin.

"L'argomento più importante in discussione" a Kiev fra Victor Orban e Volodymr Zelensky, "è la possibilità di costruire la pace": lo ha dichiarato il portavoce del premier ungherese, citato dal canale di notizie ungherese Mti.

Il portavoe di Orban, Bertalan Havasi, ha aggiunto che i due leader discuteranno anche di rapporti bilaterali.

Ieri Zelensky ha detto di sperare che il semestre ungherese dell'Ue "promuova efficacemente i nostri valori, obiettivi e interessi condivisi europei. Nel suo cammino verso l'Ue, l'Ucraina è pronta a contribuire a questi sforzi e al rafforzamento della nostra Europa", ha aggiunto Zelensky.





