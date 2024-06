Seul annuncia: la Corea del Nord ha lanciato 2 missili balistici

La Corea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici, hanno confermato le forze armate del Sud: ultimo di una serie di test sulle armi condotti da Pyongyang che hanno inasprito le relazioni con Seul.

Un missile balistico a corto raggio è stato lanciato nelle prime ore del mattino, ha riferito in una nota lo Stato maggiore congiunto (Jcs) militare sudcoreano. Circa 10 minuti dopo è stato rilevato un secondo missile. "Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci", ha affermato il Jcs aggiungendo di aver condiviso informazioni sugli incidenti con Stati Uniti e Giappone. L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna non ha dato conferma immediata dei lanci.

La settimana scorsa la Corea del Nord ha annunciato di aver testato con successo un missile a testata multipla, ma il Sud ha affermato che il lancio si è concluso con un'esplosione a mezz'aria. Le relazioni tra le due coree sono a uno dei punti più bassi degli ultimi anni, con il Nord che intensifica i test sulle armi mentre bombarda il Sud con palloncini pieni di spazzatura. Pyongyang afferma che questi invii sono una rappresaglia per i palloncini carichi di volantini di propaganda antiregime inviati al Nord dagli attivisti del Sud. In risposta Seul ha sospeso completamente un trattato militare per la riduzione della tensione. Ha inoltre ripreso le trasmissioni di propaganda attraverso gli altoparlanti e le esercitazioni a fuoco vicino al confine.



