Stima Ipsos, 65-85 seggi primo turno, 285-315 a triangolari

Secondo una stima dell'istituto Ipsos fatta sui 539 collegi elettorali della Francia continentale, al primo turno delle legislative verrebbero eletti tra 65 e 85 deputati mentre al secondo turno ci sarebbero potenzialmente da 285 a 315 triangolari e da 150 a 170 duelli.

Rn sarebbe presente in 390-430 collegi elettorali, la sinistra in 370-410, la vecchia maggioranza in 290-330 e Lr in 70-90, secondo questa stima Ipsos per France Télévisions, Radio France, France24/RFI e Lcp.



