Media,'rapper Usa Kanye West in visita in Russia, farà concerto'

Il controverso rapper americano Kanye West, aperto ammiratore di Vladimir Putin, è in visita in Russia, dove risiederà a Mosca e terrà dei concerti, in barba all'embargo contro la Russia, che riguarda anche le persone di spettacolo. A riferirlo è l'agenzia ufficiale russa Tass, che cita la produtrice Yana Rudkovskaya. "Kanye West è già a Mosca! Questa è una notizia super! Si è fermato nel cuore della capitale", ha dichiarato Rudkovskaya, citata dall'agenzia. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in Russia, secondo le quali West dovrebbe tenere un concerto allo stadio Luzhniki di Mosca l'8 luglio, che dovrebbe vendere almeno 80.000 biglietti: un'informazione non confermata dalla dirigenza della struttura. "Incrociamo le dita per il concerto al Luzhniki!" scrive la produttrice, citata dalla Tass.



