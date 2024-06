Curcio, a Cogne evitato il peggio grazie a chiusura preventiva

"Il primo punto è sempre la salvaguardia delle persone: anche con le evacuazioni preventive.

La chiusura preventiva della strada" per Cogne, "ha evitato situazioni drammatiche". Così ai cronisti Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, al termine della riunione a Saint-Christophe (Aosta) sui danni del maltempo. "Lo vorrei sottolineare anche per ringraziare la prontezza di chi ha operato, perché queste attività preventive non si vedono se non nei risultati positivi. Quindi sottoliniamo il risultato positivo che nessuno, al momento perlomeno, ha avuto problemi particolari", ha aggiunto Curcio.



