Giulia a Filippo, 'sei uno psicopatico, mi fai paura'

"E' un meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno psicopatico! ". Così' Giulia Cecchettin nei vocali e nei messaggi diceva a Filippo Turetta, pochi giorni prima dell'omicidio. Le trascrizioni di queste telefonate sono state mandate in onda ieri sera da 'Quarto Grado', su Retequattro.

"Non ti rendi conto - scrive Giulia - Mi controlli continuamente. Mi controlli! Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che io ti dicessi tipo: sono in fermata o sono 'ad cazzum', ok? Guardi cosa faccio. Ci sono cose che voglio tenermi per me, perché mi spaventa quello che potresti fare".



