Euro 24: 2-0 alla Danimarca, Germania ai quarti

La Germania batte 2-0 la Danimarca negli ottavi di finale di Euro 2024 e si qualifica ai quarti. I gol nel secondo tempo all'8' di Havertz (rigore) e al 23' di Musiala. La partita è stata sospesa per una mezz'ora nel primo tempo, per un forte temporale abbattutosi su Dortmund, ed è stata decisa dopo l'intervallo. Protagonista della serata è stato anche il Var, con l'annullamento dei gol del tedesco Schlotterbeck nel primo tempo, per fallo sul portiere, e di Andersen a inizio ripresa, per fuorigioco. Il difensore danese poco dopo ha deviato con la mano un cross in area e l'arbitro al video ha assegnato il rigore alla Germania che ha così sbloccato il risultato, poi arrotondato da Musiala. I tedeschi affronteranno al prossimo turno la vincente di Spagna-Georgia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA