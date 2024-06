Scholz, "Meloni? Bene destra populista fuori dall'intesa"

"Sono fermamente convinto che sia positivo" che "i partiti che appartengono alle famiglie populiste di destra non siano" parte del sostegno all'intesa sulle nomine Ue e il bis di Ursula von der Leyen. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa al termine del vertice Ue, rispondendo alle domande sull'astensione dell'Italia sul nome di von der Leyen. Il cancelliere ha ribadito a più riprese l'importanza del fatto che l'accordo sia stato perfezionato dalle famiglie "di maggioranza" che "comprende popolari, socialisti e liberali" e "non altre forze politiche".



