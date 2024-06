Rutte, "Meloni grande collega, gestito dossier in modo misurato"

Giorgia Meloni "è un grande primo ministro d'Italia e una grande collega. Chiaramente abbiamo posizione diverse" sul dossier dei top jobs, ma "è assolutamente accettabile che l'Italia abbia una posizione differente". Lo ha detto il primo ministro olandese, Mark Rutte, al termine del Consiglio europeo. "Dobbiamo essere sempre d'accordo su tutto perché il Consiglio europeo lavora sulla base dell'unanimità, ma una volta ogni cinque anni, quando si decide dei top jobs, non abbiamo bisogno dell'unanimità" che non c'era "nemmeno la scorsa volta", ha spiegato. Meloni ha votato contro Antonio Costa e Kaja Kallas "in modo molto dignitoso e misurato e ha espresso chiaramente il suo punto di vista", ha aggiunto.





