Obama sostiene Biden, brutte serate nei dibattiti capitano

"Serate di dibattito negative capitano, credetemi ne so qualcosa. Ma questa elezioni è ancora una scelta fra qualcuno che si è battuto per la gente ordinaria per tutta la sua vita e qualcuno che pensa solo a sé stesso. Fra qualcuno che dice la verità, che sa quello che è giusto e sbagliato e qualcuno con mente in cerca di benefici. la notte scorsa non ha cambiato questo. La posta in gioco a novembre è alta". Lo ha detto Barack Obama in una nota a sostegno di Joe Biden dopo il deludente dibattito contro Donald Trump.



