Musumeci, la destra non è razzista, mele marce vanno allontanate

"Io dico che la Gioventù di Fratelli d'Italia è straordinariamente motivata, entusiasta, pulita. E' chiaro che anche nel migliore fruttivendolo trovi sempre la mela marcia. E fai come faceva mio padre: la prendi, togli quello che appare marcio e il resto, invece di buttarlo, lo utilizzi". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci parlando, da Palermo, dell'inchiesta di Fanpage.

"Io credo che fra i giovani bisogna condurre un'azione di grande responsabilità - dice - la destra non è razzista, lo abbiamo dimostrato proprio in questi mesi, di fronte al conflitto che si gioca nel vicino Medio Oriente. Noi siamo per due popoli e due Stati. Dopo di che, chi sbaglia e chi è convinto di ideali diversi dai nostri, sempre se ideali possono essere chiamati, va naturalmente allontanato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA