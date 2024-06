Mosca prepara 'risposte' ai droni Usa sul Mar Nero

Il ministero della Difesa russo prepara misure per "rispondere tempestivamente alle provocazioni" da parte di droni da ricognizione statunitensi che sorvolano il Mar Nero. Lo ha annunciato lo stesso dicastero.

"Il Ministero della Difesa russo - si legge in una nota - rileva la crescente intensità dei voli di veicoli aerei senza pilota strategici statunitensi sul Mar Nero, che effettuano la ricognizione e la designazione degli obiettivi delle armi ad alta precisione fornite alle forze armate ucraine dagli Stati occidentali per colpire obiettivi russi. Ciò indica il crescente coinvolgimento degli Stati Uniti e dei paesi della Nato nel conflitto". Tali voli, secondo Mosca, "aumentano notevolmente la probabilità di incidenti nello spazio aereo con aerei delle forze aerospaziali russe, il che aumenta il rischio di uno scontro diretto tra l'Alleanza e la Federazione Russa". Pertanto il ministro della Difesa, Andrei Belousov, "ha incaricato lo stato maggiore delle forze armate di presentare proposte di misure per rispondere tempestivamente alle provocazioni".





