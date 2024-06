Macron, "rispetto per Meloni, Italia Paese amico della Francia"

"Non posso rispondere al posto dei miei colleghi, credo che occorra avere dei dibattiti rispettosi e credo sia stato raggiunto un ampio consenso, e sono sicuro che si troverà un modo per andare avanti. Ma rispetto completamente la posizione della nostra collega Giorgia Meloni che rappresenta un Paese importante, amico della Francia e a cui teniamo, l'Italia". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in merito alla possibilità di convincere la premier italiana Giorgia Meloni a votare a favore della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.



