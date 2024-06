Hit parade, Geolier si conferma in vetta

Geolier, dopo il bagno di folla delle tre date al Maradona di Napoli, si conferma in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti con Dio lo sa, che contiene feat con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra. Alle spalle di Geolier, si conferma Icon di Tony Effe, davanti a Ultimo, che sulla scia del tour negli stadi, con tre date all'Olimpico di Roma appena archiviate, risale di due posizione con Altrove, che si attesta anche in prima posizione tra i vinili.

Quarta piazza per La Divina Commedia (Deluxe), terzo e ultimo capitolo del progetto di Tedua, seguito da Capo Plaza con Ferite. Stabile sul sesto gradino Rose Villain con Radio Sakura.

Mahmood è settimo, in risalita di una posizione rispetto a sette giorni fa. Rientra in top ten anche Sfera Ebbasta con X2VR.

Chiudono la classifica Kid Yugi con I Nomi del Diavolo, stabile, e Angelina Mango che con poké melodrama, il suo primo album di inediti, scivola dalla quarta alla decima posizione.

Anche questa settimana Tony Effe e Gaia guidano la classifica dei singoli con Sesso e Samba e precedono Anna con 30°, il nuovo singolo che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un'artista donna solista con un brano non in gara a Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA