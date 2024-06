Biden e Trump non si stringono la mano, via al duello tv

Joe Biden e Donald Trump non si sono stretti la mano prima del duello tv ospitato dalla Cnn ad Atlanta. I due rivali non si sono quasi guardati. "L'economia che mi ha lasciato Trump era collassata" ha detto Biden nel dibattito, aggiungendo: "C'è ancora molto da fare, soprattutto per la classe operaia. Quando Trump se ne è andato c'era il caos, caos totale". Il presidente sembra aver un problema alla voce che è bassa e roca. "L'inflazione sta uccidendo il nostro Paese" ha detto Donald Trump, contrapponendo i successi della sua presidenza ai "fallimenti" e ai "disastri" del suo successore.



