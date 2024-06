Zelensky, 'presto secondo vertice di pace, non c'è tempo'

"Ora dobbiamo prepararci per un secondo summit di pace, è molto importante, e ne discuterò con i leader". Lo ha detto Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio Europeo. "Dobbiamo compiere i prossimi passi, ovvero un piano dettagliato e metterlo sul tavolo e dobbiamo farlo nei prossimi mesi perché non abbiamo molto tempo, ci sono morti e feriti sul terreno", ha aggiunto. "Noi non vogliamo che il conflitto duri anni, Mosca invece punta a prolungarlo. Ma vogliamo negoziati alla luce del sole, non segreti", ha precisato.



