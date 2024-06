Via libera del Consiglio europeo ai top jobs

Il Consiglio europeo ha dato il via libera alle nomine ai vertici europei. Ursula Von der Leyen viene quindi proposta all'Eurocamera dal Consiglio europeo per un secondo mandato a capo della Commissione Ue. Il voto della Plenaria su von der Leyen è atteso per la Plenaria di luglio. A questo voto è legato anche quello di Kaja Kallas: la premier estone è stata anche lei proposta dai leader europei come Alto Rappresentante. L'ex premier Costa succederà a Charles Michel alla guida del Consiglio europeo. Per lui non serve la ratifica della Plenaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA