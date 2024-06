Trattativa metalmeccanici riprende con un minuto di silenzio

E' ripreso stamani con un minuto di silenzio, nella sede di Confindustria a Roma, il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici.

Il momento di raccoglimento è stato deciso per ricordare la tragedia all'Aluminium Bozen di Bolzano, in cui è morto uno dei sei operai rimasti coinvolti nell'esplosione della fabbrica.

Al centro della trattativa di oggi il tema di salute e sicurezza, insieme a formazione e inquinamento. L'incontro segue quello della scorsa settimana in cui si è affrontata la questione del salario, su cui si registrano distanze tra Fim, Fiom e Uilm da una parte e Federmeccanica e Assistal dall'altra.





