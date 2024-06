Nyt, a maggio 1000 soldati russi morti o feriti al giorno

Maggio è stato un mese particolarmente funesto per l'esercito russo in Ucraina, con una media di oltre 1.000 soldati feriti o uccisi ogni giorno, secondo le agenzie di intelligence statunitensi, britanniche e altre agenzie occidentali. Lo scrive il New York Times citando le agenzie di intelligence Usa, britanniche e altre occidentali.

Ma nonostante le perdite, Mosca sta reclutando dai 25.000 ai 30.000 nuovi soldati al mese, più o meno tanti quanti stanno uscendo dal campo di battaglia, stando a funzionari Usa citati dal Nyt. Ciò ha permesso al suo esercito di continuare a inviare ondate di truppe contro le difese ucraine.



