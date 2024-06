I titoli di Stato francesi sono in tensione con l'avvicinarsi del primo turno delle elezioni politiche fissato per domenica e con i sondaggi che danno sempre in testa il Rassemblement National di estrema destra ma senza una maggioranza.

Lo spread col Bund tedesco è salito ai massimi a 82 punti e il rendimento dell'oat sale di quattro punti base al 3,27 per cento.



