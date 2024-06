Ft, Usa in trattative per dare 8 Patriot israeliani a Kiev

Gli Stati Uniti, Israele e l'Ucraina sono in trattative per fornire a Kiev fino a otto sistemi di difesa aerea Patriot. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo a cui si lavora segnala un cambiamento dei rapporti fra Israele e Mosca. Se l'intesa si concretizzasse le capacità dell'Ucraina aumenterebbero notevolmente considerato che al momento Kiev ha circa quattro sistemi Patriot. Israele in aprile ha detto che avrebbe iniziato a ritirare otto batterie Patriot, risalenti a 30 anni fa, e le avrebbe costituire con sistemi più avanzati. Ma le batterie non sono ancora state dismesse.



