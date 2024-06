Fanpage: Crosetto, in FdI non c'è spazio per tali persone

"Voglio esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili, che non possono passare sotto silenzio.

Nel partito di cui sono stato con orgoglio uno dei fondatori non può esserci spazio per persone, parole e pensieri come quelli che ho ascoltato. Vanno presi provvedimenti immediati ed esemplari come ha già ha preannunciato la dirigenza FdI. È imperativo reagire con durezza. Scusa, Ester, a nome di tutti noi". lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando la nuova inchiesta di FdI sui giovani di Fratelli d'Italia.



