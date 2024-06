"Evan Gershkovich, il giovane reporter del Wall Street Journal che è duramente detenuto in Russia mentre il suo processo per spionaggio sta per iniziare, sarà rilasciato prima che io prenda ufficialmente l'incarico se vinco le elezioni il 5 novembre": lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, attaccando il suo rivale Joe Biden.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA