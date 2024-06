Strega, torna Geppi Cucciari per la finale con Pino Strabioli

Saranno Geppi Cucciari e Pino Strabioli a presentare la finale del Premio Strega 2024, il 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai3 dalle 23.00.

Dopo il siparietto, nella cerimonia di premiazione dell'edizione dello Strega 2023, tra l'attrice sarda e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sulla lettura dei libri in gara, rimbalzato per giorni sui social, Cucciari torna a essere confermata alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, della finale del più ambito riconoscimento letterario italiano.

Polemiche erano state sollevate ad aprile di quest'anno sulla conduzione, con Carlo Conti, dei David di Donatello 2024 dai quali, secondo indiscrezioni smentite dalla Rai, Cucciari sembrava esclusa per la performance in cui aveva ridicolizzato il ministro al Premio Strega 2023.



