"Ho qualche rimpianto per la mia carriera in azzurro, ho sempre cercato di fare il massimo, ma essere qui oggi è un grande privilegio". Parola di Stephan El Shaarawy a tre giorni da Italia-Svizzera a Berlino per gli ottavi di finale di Euro 2024. "Anche se non sto giocando - aggiunge il Faraone - per me è una grande gratificazione essere qui e giocarmi le mie possibilità".



