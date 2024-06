Coppa America, l'Argentina supera 1-0 il Cile e va ai quarti

L'Argentina supera 1-0 il Cile nella seconda giornata dei gironi della Coppa America di calcio, in un match giocato ieri sera a East Rutherford nello stato americano del New Jersey.

La rete di Lautaro Martinez all'88' regala la qualificazione aritmetica ai quarti con una giornata d'anticipo alla nazionale del capitano Lionel Messi, dopo la vittoria per 2-0 sul Canada nella prima partita del torneo. Il Canada ha battuto invece 1-0 il Perù a Kansas City, in Missouri. Per i nordamericani in gol Jonathan David al 74', su assist di Jacob Shaffelburg.



