Camera boccia la pdl Schlein sulla sanità

L'Aula della Camera ha approvato con 128 voti a favore e 78 contrari l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 della proposta di legge Schlein sull'incremento dei fondi al Servizio Sanitario Nazionale. Il testo è approdato in Aula con il parere contrario della commissione Bilancio per le coperture e i Dem avevano proposto un rinvio in commissione per provare a salvare la proposta.

Rinvio che è stato bocciato per 41 voti di scarto. L'Assemblea procede, dunque con il voto dei soppressivi articolo per articolo.



