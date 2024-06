Borsa: Milano debole, in luce Saipem e Bper

In linea con le altre Borse europee, mentre gli indici di Wall Street avanzavano contrastati, Piazza Affari ha segnato una chiusura debole (-0,49%).

Solo una pattuglia di titoli si è mossa in controtendenza, guidata da Saipem (+2,37%), aiutata dall'innalzamento del prezzo obiettivo da parte di Jefferies.

Acquisti anche su Bper (+1,12%) da parte di chi continua a scommettere su un ruolo della banca nel risiko bancario. Rialzi minori per Recordati ed Erg rispettivamente pari allo 0,45% e allo 0,42%.

A zavorrare il listino ci hanno pensato Tenaris (-2,22%), Mps (-2,18%) e Ferrari (-1,79%).



