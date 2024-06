Borsa: il tech spinge l'Asia, l'Europa verso il rialzo

Borse di Asia e Pacifico in positivo con il buon andamento dei tecnologici in scia allo scatto di Nvidia.

Tra le singole Piazze, Tokyo sale dell'1,26%, Shenzhen dell'1,74. Più indietro Hong Kong (+0,22%) e Shanghai (+0,6%).

Bene anche Seul (+0,64%) mentre è in rosso Sydney (-0,71%) con l'inflazione più alta del previsto che corrobora le aspettative che la banca centrale australiana alzi i tassi ad agosto.

Le Borse europee sono attese in rialzo e anche i future su Wall Street sono in verde. Tra i macro è già uscito l'indice Gfk che misura la fiducia dei consumatori in Germania, e che è andato peggio delle previsioni. Dagli Usa sono attese le vendite di nuove case a maggio.



