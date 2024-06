Trump nel colloquio pre-sentenza: 'Ho una pistola in Florida'

Durante il colloquio per la libertà vigilata di lunedì Donald Trump ha ammesso di avere una pistola in Florida, il che essendo stato condannato costituisce un reato. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

L'arma in questione è una di quelle elencate nella sua licenza emessa a New York e sospesa dopo la sua incriminazione a Manhattan l'anno scorso. Due delle pistole sono state consegnate alla polizia della metropoli il 31 marzo e una terza, secondo gli avvocati del tycoon, "era stata legalmente trasferita in Florida". Il punto è che la licenza dell'ex presidente Usa si appresta ad essere revocata dopo la condanna e quindi il possesso di una pistola anche nello Stato della sua residenza di Mar-a-Lago è illegale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA