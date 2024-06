Il presidente Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, ha detto all'assemblea congiunta dei parlamentari M5s che non intende nascondere la responsabilità per la sconfitta ed ha offerto la sua "disponibilità a mettersi per primo in discussione", addirittura a farsi da parte se la comunità dovesse ritenere che la sua guida "possa oggi rivelarsi un ostacolo" agli obiettivi e al perseguimento dei valori M5S.





