L'affluenza definitiva in Italia per le Europee al 49,69%

Per la prima volta nella storia della Repubblica, l'affluenza alle elezioni europee scende sotto il 50%: il dato definitivo si ferma al 49,69% degli aventi diritto.

In base ai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo', il dato è negativo soprattutto al sud e nelle isole: nella circoscrizione Italia meridionale l'affluenza si ferma al 43,72% mentre in Sicilia e Sardegna è al 37,77%. Nella circoscrizione Italia nord occidentale è invece al 55,09%, in quella nord orientale al 53,96% e in quella centrale al 52,54%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA