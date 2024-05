Tajani, da Usa nessun uso indiscriminato di armi in Russia

"Non c'è stata una discussione" sul via libera Usa all'uso delle sue armi in Russia. "Da quanto si apprende, è un utilizzo limitato alla base che sta minacciando Kharkiv, non mi pare che ci sia una decisione da parte americana di un uso indiscriminato delle armi che arrivano dagli Stati Uniti verso la Russia e quindi bisogna precisare perché gli americani indicano una base precisa, quella che sta attaccando Kharkiv. Non mi pare che la posizione americana sia di usare delle armi in territorio russo, riguarda un caso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della ministeriale informale Esteri Nato a Praga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA