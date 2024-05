Cade dalla finestra, bimbo di 5 anni grave nel Varesotto

Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra oggi a Tradate (Varese). L'incidente domestico è avvenuto in centro città, tra via Crocifisso e via Pindemonte.

Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda di Milano, dov'è ricoverato in prognosi riservata. Il bimbo è precipitato dalla finestra di casa facendo un volo di circa dieci metri. E' avvenuto intorno alle 13 e immediatamente sono arrivati i soccorsi con un'ambulanza e l'automedica. Il bambino è stato intubato e stabilizzato sul posto, prima della corsa in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che stanno compiendo le indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Si sta cercando di capire se al momento dell'incidente il bimbo fosse in casa da solo.



