L'inflazione tedesca accelera ancora, 2,8% a maggio

L'inflazione tedesca accelera per il secondo mese consecutivo, balzando dal 2,4% di aprile al 2,8% e piazzandosi al di sopra delle previsioni del 2,7% raccolte dalla Bloomberg.

Già il mese scorso l'indice dei prezzi armonizzato era risultato in accelerazione dal 2,3% di marzo. Il dato - che risente di un +6,2% dei salari oggetto di contrattazione, rischia di ostacolare il percorso di abbassamento dei tassi da parte della Bce dopo il taglio, ormai dato per scontato, di 25 punti base atteso a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA