Meloni sente Modi e Sunak, focus su Ucraina, Medio Oriente e G7

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto oggi due conversazioni telefoniche rispettivamente con il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, e il Primo Ministro britannico, Rishi Sunak. Al centro dei colloqui, oltre alle relazioni bilaterali e all'attualità internazionale con gli ultimi sviluppi in Ucraina e Medio Oriente, le priorità di azione della Presidenza italiana in ambito G7, la migrazione, l'intelligenza artificiale, la sicurezza alimentare e le iniziative italiane in partenariato con le nazioni africane". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA