Meloni, giornate complesse, sforzo per essere qui, ci tenevo

"Sono giornate un po' complesse ma ci ho tenuto particolarmente a essere qui oggi facendo uno sforzo significativo in queste curiose giornate per diverse ragioni".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Vinitaly.

La premier ha spiegato di essere andata "per ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, "alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo".



