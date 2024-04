I Clinton, DeNiro, Bezos e Cook a gala Casa Bianca per Kishida

Bill Clinton e con una elegantissima Hillary (in un abito evocativamente giapponese), il patron di Amazon Jeff Bezos insieme a Lauren Sanchez (con una mise scollatissima che fara' discutere sui social), la star Robert DeNiro, il ceo di Apple Tim Kook e l'ex campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Kristi Yamaguchi: sono alcuni dei vip della cena di stato offerta dai Biden alla Casa Bianca per la visita di stato del premier giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko.

In omaggio agli ospiti della serata di gala, la "booksellers room" della residenza presidenziale è stata decorata con sette enormi ventagli mentre il pavimento è stato ricoperto con una grande decalcomania di carpe, farfalle, fiori, onde dell'oceano e altri ventagli.



