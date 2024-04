Emiliano, 'non era indispensabile uscita M5S'

"Non era indispensabile l'uscita del M5S dalla giunta per ribadire i nostri comuni convincimenti.

Sono schierati per la legalità anche gli altri partiti e componenti della nostra coalizione. Questo è il segno che la linea da seguire è chiara a tutti, dentro e fuori le istituzioni, perché ciò che emerge dalle inchieste di questi giorni, è che bisogna ulteriormente rafforzare e dare nuovo impulso a quanto già realizzato in questi anni in tema di anticorruzione, vigilanza, antimafia e prevenzione. E che questo non deve essere un tema divisivo della politica ma un obiettivo comun"e. Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA