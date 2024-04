Calderone, 'avanti su patente a punti, valutiamo estensione'

Sulla patente a punti "io credo si siano fatti dei sostanziali passi avanti. Il cantiere rimane aperto perché abbiamo un impegno con le parti sociali ad incontrarci periodicamente". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone in commissione Bilancio alla Camera sull'emendamento al dl Pnrr che, riformulato, riscrive la norma sulla patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

"Si è detto che abbiamo fatto dei passi indietro, io dico che abbiamo fatto dei passi avanti sicuramente sul dialogo e il confronto, avendo accolto alcuni emendamenti e riflessioni delle parti sociali, abbiamo sicuramente penso migliorato il testo.

Anche per la patente a crediti", ha detto la ministra, precisando che "si parte dall'edilizia, ma nella riformulazione è prevista un'apertura ad altri settori che dovranno essere valutati".



