Bernini, tutelati i risultati test Medicina 'quartini'

"Il risultato che gli studenti del quarto anno che lo scorso anno hanno sostenuto il test di accesso a Medicina sarà salvaguardato. L'emendamento per la loro tutela, dopo che una sentenza del Tar aveva cancellato la graduatoria dei Tolc, è stato approvato in commissione a Montecitorio. È un obiettivo raggiunto! L'impegno di tanti studenti e tante studentesse merita rispetto. I loro sogni e vocazioni non vanno traditi". Lo scrive sui social la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.



