Migranti: tre bambine annegate in un naufragio in Grecia

I tre corpi recuperati dai vigili del fuoco greci su una spiaggia rocciosa dell'isola di Chios, dopo il naufragio di un'imbarcazione di migranti questa mattina, appartengono a tre bambine. Lo riporta Kathimerini. La guardia costiera greca ha spiegato all'Afp che si tratta di tre bambine di 5, 7 e 10 anni.

In totale, secondo le informazioni delle autorità, sono state tratte in salvo 19 persone: tra di loro ci sono otto minori e la madre delle bambine che hanno perso la vita. Sempre stando alle informazioni raccolte dall'autorità, sull'imbarcazione viaggiavano in tutto 22 persone e non ci dovrebbero essere dispersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA