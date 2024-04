La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha annunciato la sospensione dei voli da e per Teheran. La sospensione è stata decisa "a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente". "Monitoriamo costantemente la situazione in Medio Oriente e siamo in stretto contatto con le autorità", ha affermato la società in una nota.



