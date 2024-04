FdI ha votato sì a gran parte del Patto Ue sui migranti

Fratelli d'Italia all'Eurocamera ha votato a favore in sette votazioni su dieci sui testi del Patto di migrazione esprimendosi in maniera contraria solo sul regolamento sull'asilo e la migrazione - l'unico appoggiato dal Pd - che prevede la solidarietà obbligatoria dei Paesi membri.

Ha votato, invece, sì ai due testi considerati più in bilico nel pacchetto: quello sulle procedure di asilo accelerate e quello sulla gestione delle crisi migratorie. Su entrambi i testi la maggioranza del gruppo Ecr, di cui Fdi fa parte, ha votato contro. Sul testo sulla gestione delle crisi, inoltre, 2 eurodeputati si sono astenuti: Berlato e Fiocchi.



