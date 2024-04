"L'inflazione è calata di oltre il 60% dal suo picco, ma abbiamo ancora del lavoro da fare per ridurre i costi delle famiglie. Combattere l'inflazione resta la mia priorità". Lo afferma Joe Biden commentando i dati sull'inflazione americana. "I prezzi per le case e la spesa sono ancora troppo alti: chiedo alle aziende di usare i loro profitti record per ridurre i prezzi", aggiunge Biden.



