Willy: appello bis per i Bianchi su attenuanti generiche

Nuovo processo di appello per i fratelli Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte limitatamente alle attenuati generiche. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione che hanno dichiarato definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due del branco che aggredì Willy. Nel primo processo di appello Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati a 24 anni. Riconosciuta per tutti gli imputati la responsabilità penale per omicidio volontario.



