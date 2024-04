Borsa: Milano fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità con intonazione negativa dopo l'apertura di Wall street: la Borsa più pesante è quella di Francoforte che cede mezzo punto percentuale, con Milano in calo dello 0,3% e Parigi dello 0,2%. Piatta Madrid, in rialzo dello 0,1% Amsterdam e Londra.

Calmo lo spread Btp-Bund sui 137 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,76%. Piatto il gas attorno ai 28 euro al Megawattora.

In questo clima in Piazza Affari corre Diasorin (+3,5%), con Tim che sale dell'1,6% e Stellantis positiva dell'1,3%. Male Leonardo (-6%) dopo il report negativo di Goldman sachs sul settore della Difesa, seguita da Iveco che cede il 4% e Amplifon il 2,8%.



