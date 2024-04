Tomasi (Aspi), chiedo scusa per il Ponte Morandi

"Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e certamente non c'è una giustificazione, le scuse sono mie ma anche di tutto il personale ben sapendo le responsabilità che ha una società che gestisce un bene pubblico". Così Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ha chiesto scusa ai famigliari delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 al termine di un incontro organizzato dall'emittente ligure Primocanale.



